Снимок маленькой дочки Игоря Николаева на пляже умилил подписчиков

Пляжная фотография маленькой дочери музыканта Игоря Николаева умилила поклонников артиста. В настоящий момент певец, его супруга Юлия и их дочка Вероника отдыхают на побережье Рижского залива.

Один из недавних кадров, опубликованных на страничке жены Игоря Николаева, привел фолловеров Юлии Проскуряковой в восторг. Маленькая Вероника запечатлена в нежном купальнике с рюшами бегущей по пляжу за чайкой. Многие поклонники отметили, что дочка артистов "очаровательная пампушка" и "сладкая пухляшка".

Маму Вероники похвалили за прекрасный кадр, который передает веселый нрав малышки и радость ребенка, находящегося на отдыхе.