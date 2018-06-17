Анита Цой прояснила информацию о ДТП, в котором она якобы пострадала

Певица Анита Цой прояснила информацию о ДТП, в котором она якобы серьезно пострадала пострадала. Артистка, к счастью, ни в какую "страшную аварию" с участием пьяной автоледи не попадала, она жива и здорова.

По словам певицы, ее 25-летний сын Сергей стал жертвой интернет-мошенников. Хакеры взломали аккаунт молодого человека и разослали с него сообщения о том, что его мама серьезно пострадала в ДТП и срочно нужны деньги на операцию.

Узнав из соцсети о якобы трагедии, коллеги и друзья Аниты Цой забеспокоились.

Но она быстро написала пост в Инстаграм, предупредив о действии злоумешленников в интернете: "Друзья! ВНИМАНИЕ! Сегодня был взломан аккаунт моего сына в соц.сети Вконтакте . Если вы получили это сообщение, не ведитесь, пожалуйста! Это МОШЕННИКИ!!! Со мной всё хорошо! Жива и здорова! С любовью, Ваша_А".

Поклонники Аниты Цой страшно возмущены такими "шуточками" хакеров.