Самбурская устроила очередной скандал, она хочет и на елку влезть и не уколоться

Актриса Настасья Самбурская то и дело оказывается втянута в скандалы и разборки, точнее создается ощущение, что она сама в них охотно участвует. В очередной раз знаменитости не понравилось видео, которое без ее разрешения попало в Сеть.

В ролике Настасья Самбурская без обычного лоска, макияжа и укладки обедает со знакомыми в ресторане, а голос за кадром утверждает, что актриса не удосужилась даже вымыть голову перед походом в публичное место и все время смотрит в экран телефона. Из комментариев понятно, что женщина, которая снимала видео, планировала рекламную съемку с Самбурской, но теперь сомневается, что из это получится что-то достойное.

Настасья Самбурская не смогла остаться равнодушной и разразилась длинным комментарием, в котором стала требовать уважительного отношения к своему личному пространству. «Как относиться к людям, у которых нет ощущения границ чужого личного пространства? Почему многие себе позволяют свинство снимать человека на камеру без его ведома? Когда это прыщавые подростки делают весело ржа, я ещё могу понять. Но когда взрослые люди! Господа, ну ставьте себя на чужое место. Я и так социофоб, скоро вообще из дома перестану выходить. Это тяжело и неприятно, когда тебя за обезьяну принимают. Когда мероприятие- это одно, но когда сидишь в хорошем ресторане с друзьями, забившись в угол, но тебя и там тупоголовые умудряются запечатлеть, это просто ужасно, товарищи», - написала актриса в своем Instаgram.

И все бы ничего – и ролик через день-два забылся бы, и глас вопиющей в пустыне Самбурской тоже, ну кто из звезд не возмущался тем, что их снимают без их согласия. Но Настасья решила продолжить разборки, но уже со своими подписчиками, которые посмели не разделить ее праведного гнева.

«Она публичная личность, ее дело терпеть, а не вот этой фигней заниматься», - написала в комментариях одна из фолловеров телеведущей, за что и угодила на «доску позора». Самбурская начала публиковать профили всех не согласных с ее мнением отдельными постами. «Ну на, получай, раскрасавица! Теперь ты тоже публичная личность», - продолжила войну с подписчиками разъяренная звезда.

Надо ли говорить, что подобное поведение Самбурской подписчиков не порадовало. «Если не хотите, чтоб писали дерьмо в комментариях, тупо закройте и все. Публичную личность будут обсуждать всегда и все, как бы там не было», «Боже! Сколько людей, столько и мнений! Тролить и обзываться на просторах интернета особого ума не надо. Это проверка на стрессоустойчивость. Вы ее не выдержали», «Звездули наши, ну когда ж вы научитесь у своих зарубежных коллег сохранять достоинство в любых ситуациях? Срач с фолловерами опускает вас так низко, как никакой хейтер не падет. У нас в этом плане адекват только Собчак, никогда не отвечает на реплики. Она, как и всякий нормальный человек, их просто не читает», - написали Настасье в комментариях подписчики.