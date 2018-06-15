Поклонники считают, что Надежда Бабкина "отнимает молодость" у молодого сожителя
15 июня 2018, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]
Одно из последних фото в социальной сети популярной исполнительницы Надежды Бабкиной заставило пользователей вновь заговорить о неравном браке кумира. Они подозревают певицу в том, что она «подпитывается молодостью своего юного сожителя».
Хотя юным Евгения Гора уже назвать сложно, разница в 30 лет, а на фото «не скажешь». Многие поклонники даже просят Бабкину не издеваться над супругом, который раньше времени поседел и стал «похож на бабушку».
«Надежде пора худеть. Щёки капец! И Гора раскормила», «Она все уродует себя пластикой, а Гор все быстрее стареет. Скоро сравняются», «Вот правду говорят, если молодой живет с человеком старше себя, тот вампирит за счет молодого. Уже седой», «Дедушка рядышком с бабушкой», - написали пользователи в комментариях.
Напомним, пара вместе уже с 2003 года. Неоднократно ей предрекали расставание, однако, похоже, что они счастливы вместе.
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