Анастасия Волочкова сообщила, что снова влюблена

Известная российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что снова влюблена. Не так давно артистка рассталась со своим бывшим кавалером – программистом Михаилом, с которым планировала свадьбу.

Новый ухажер балует Анастасию роскошными букетами и прочими подарками. Волочкова признается, что быть любимой – это большое счастье. Пока, однако, танцовщица не раскрывает имени возлюбленного и не рассказывает, чем он занимается.

Поклонники подозревают, что новый претендент на руку и сердце балерины более обеспечен, чем его предшественник. Ранее в СМИ появились слухи о том, что Анастасия бросила Михаила из-за того, что он не мог обеспечить ей роскошную жизнь, к которой она привыкла.