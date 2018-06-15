Анастасия Волочкова сообщила, что снова влюблена
15 июня 2018, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что снова влюблена. Не так давно артистка рассталась со своим бывшим кавалером – программистом Михаилом, с которым планировала свадьбу.
Новый ухажер балует Анастасию роскошными букетами и прочими подарками. Волочкова признается, что быть любимой – это большое счастье. Пока, однако, танцовщица не раскрывает имени возлюбленного и не рассказывает, чем он занимается.
Поклонники подозревают, что новый претендент на руку и сердце балерины более обеспечен, чем его предшественник. Ранее в СМИ появились слухи о том, что Анастасия бросила Михаила из-за того, что он не мог обеспечить ей роскошную жизнь, к которой она привыкла.
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