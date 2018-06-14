Новые фото Брэда Питта огорчили его поклонников

Голливудский актер Брэд Питт приехал в Лондон встретиться со своими детьми. Поклонники 54-летнего Питта увидели своего кумира и ужаснулись. Пользователи сетей считают, что некогда самый красивый мужчина мира сильно постарел.

Бывшая супруга звездного актера Анджелина Джоли пыталась скрыть подробности развода, особенно моментов, касающихся детей. Но СМИ пишут, что по решению суда отец должен как можно чаще встречаться с детьми.

54-летний Питт, звезда фильма "Троя", перед встречей с детьми катался в парке на велосипеде.









Джоли всегда берет детей с собой на съемки. Анджелина сейчас снимается в новом фильме, в котором еще раз предстанет в образе злой волшебницы.

Поклонники Питта отметили, что у него седые усы и бородка, мешки под глазами. В комментариях к фото пишут: "От самого красивого мужчины в мире до крохотного старого бедняги менее чем за десять лет. Дедушка Брэд дамы и джентльмены", "Кажется, он потерял свой путь в последнее время", "На недавних его фото, он выглядел намного приличнее", "Почему он стремится к тому, чтобы выглядеть, как бродяга?"









(ФОТО Инстаграм).