Владимир Машков не приехал на похороны родного брата

В Новокузнецке умер родной брат актера Владимира Машкова. Виталий Никифоров был старшим сыном от первого брака матери знаменитого артиста. Владимир Машков на похороны родственника не приехал, но прислал семье деньги, чтобы они могли организовать достойные похороны.

Многие поклонники были удивлены поступком Машкова. Стоит отметить, что актер редко упоминал о брате в своих интервью, а вот Виталий наоборот гордился своим популярным родственником. По мнению старшего брата, Машков стал таким знаменитым артистом во многом благодаря природной харизме, присущей их роду.

В детстве братья росли вместе, но со временем общаться стали все реже. В начале 80-х Владимир Машков и вовсе уехал из Новокузнецка, где жила его семья. Он поступил в Новосибирское театральное училище, а вскоре переехал в Москву.

Виталий Никифором умер на 66 –ом году жизни от инфаркта, сообщил телеканал «360».