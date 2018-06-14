"Прихожу домой, а там тест на беременность!", артист Стеклов о рождении дочери

Актер Владимир Стеклов признался, что известие о беременности его гражданской жены стало для него настоящим шоком и рассказал, каково это в 70 лет стать отцом в третий раз.

В начале года Стеклов огорошил журналистов и общественность, что в свои 70 лет снова собирается стать отцом. Он рассказал, что расстался с супругой, от которой у него есть дочь Графира, уже 3 года назад и живет с гражданской женой, которая моложе его на 33 года. Вот ее беременность и стала для популярного артиста настоящим шоком, положительный тест на беременность он заметил случайно.

«И первый, конечно, шок. И как? К женщинам обращаюсь, давайте и нас ставить в известность. Почему это всегда происходит односторонне? Когда ты приходишь там с работы, бумажка на столе. А это – тест на беременность» – признался Стеклов в программе «Судьба человека».

Несмотря на неожиданную беременность, рождение дочери Арины сделало артиста счастливым человеком. «Я поверил в машину времени! Я опять переехал в прошлое! Мне замечательно там. Мы наконец-то все вместе увиделись на крещении Арины. Вся наша большая семья приехала!» – поделился Стеклов.

Надо заметить, что Владимир Александрович женат был трижды. В первом браке у него родилась дочь Агриппина. У нее уже свои взрослые дети и, которые готовы сделать знаменитого деда прадедушкой.

Второй раз Стеклов женился на дочери знаменитого режиссера Марка Захарова, но союз оказался очень недолгим. Александра решила расстаться, а он категорически был против и очень тяжело перенес развод. «Я не спрашивал ее. Было понятно, что у нее это решенный вопрос. И что любые выяснения отношений не будут иметь никакого значения. Я сказал ей не делать этого, не просто сказал, я очень эмоционально попросил» – поделился актер.

Третьей женой Стеклова стала врач-стоматолог, в этой семье у Стеклова родилась еще одна дочь – Глафира. Став отцом в 40 лет Владимир Александрович сильно переживал, когда его принимали за дедушку. «Когда родилась Глашка, я ходил с ней гулять, и соседи говорили: «Это внучка ваша родилась?!». Я думал: «Боже мой, как мне вырастить ее, чтобы она не стеснялась папу!» – признался актер в уязвленном самолюбии.

Зато сейчас уже у немолодого отца нет никаких комплексов, он просто радуется каждому достижению своей маленькой дочери и счастлив, что все его старшие дети приняли малышку.