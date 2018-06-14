Певица Сати Казанова призналась в романе с женатым миллиардером

Певица и актриса Сати Казанова призналась, что была любовницей богатого и влиятельного человека. Она получала дорогостоящие подарки и ее не беспокоило то, что ее поклонник давно женат. По словам Казановой, эти отношения были одними из самых болезненных и ярких в ее жизни.

«Я так любила его, так трепетала перед ним, что даже не находила в себе силы закатить истерику. С ним я была, как нежный цветок, окружена заботой и вниманием. Хотя он был не свободен, всегда, да и сейчас женат», - поделилась Казанова в программе «Секрет на миллион».

По словам артистки, миллиардер делал девушке просто шикарные подарки, например, дорогой пентхаус в элитном районе Москвы, в котором она живет до сих пор. Однако она все же решилась на расставание с богатым любовником, потому что влюбилась в другого.

Ее избранником стал итальянский фотограф Стефано Тиоццо. Сати и раньше признавалась, что влюбилась в мужа, когда увидела его фотографии, но довольно долго скрывала свой роман, а поклонники практически ничего не знали о личной жизни певицы. А девять месяцев назад влюбленные официально поженились и теперь мечтают стать родителями.

«Очень хотим дочь», - заявил Стефано на съемках программы.

Ради возлюбленного Казанова даже сменила фамилию и учится справляться с разлукой, ведь Стефано фотографирует по всему миру, а артистка чаще всего работает в России. Однако, поклонники уверены, что именно рядом с итальянцем Сати наконец сумела стать по-настоящему счастливой и наслаждается семейной жизнью.