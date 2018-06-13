«Это приговор», скандальная блогерша поставила Бузовой страшный диагноз

Скандальная российская блогерша Лена Миро свято верит своей подруге-врачу, которая прямо по телевизору может поставить диагноз. И надо сказать, что вера эта небезосновательна.

Сначала врач–нарколог, которая обожает смотреть передачу «Голос» сказала, что Билану осталось жить несколько лет: «Посмотри на него. Как он сидит, когда камера его ловит. Он постоянно ёрзает, руки живут отдельно от головы. Нос скоро отвалится, так он его теребит. Парень на шарнирах и явно не в себе». Сейчас уже про проблемы со здоровьем у Дмитрия не написал разве только ленивый.

Затем она «диагностировала» дерматит у актера Алексея Чадова. И если посмотреть, сколько раз артист почесался на передаче «Вечерний Ургант», то невольно задумаешься, а не прав ли специалист.

Наконец очередь дошла и до «великой» Ольги Бузовой. «Диагноз, который поставила Оленьке врач, страшный. И звучит ужасно, и, что ещё хуже, является фактически приговором», - написала блогерша. Подруга Миро, а по совместительству врач-нарколог назвала Бузову сифилитичкой, а диагноз - сифилитический ларингит.

Это заболевание долгое время ничем не проявляет себя, оно даже мало чем отличается от ангины. А затем - хрипы, першение, повышение температуры тела и частый тремор. Но что страшнее, у сифилитического ларингита есть и сопутствующий симптом - прогрессирующее слабоумие.

«В третичном периоде болезни она вызывает разжижение мозга. Вам тут всё шуточки, а Оленька с каждым днём тупеет, хотя, казалось бы, куда сильнее?», - задает вопрос блогерша своим подписчикам.

«Сифилис нынче лечится, и наша Оля ещё всех переживёт! А слабоумия у нее никто даже не заметит», «Главное, чтоб в моду не вошло, она ж тренды создаёт. Вот Тарасов вовремя и соскочил с тренда», - написали пользователи в комментариях.

Но главный пост в защиту «великой» Ольга Бузовой звучал так: «Ольга Бузова отожествляет всю российскую молодежь, креативные, здоровые, активные, а вы целлюлиты ходячие просто ей завидуете, потому что вам сегодня жрать позавчерашнего оливье». Орфография «защитника» сохранена.