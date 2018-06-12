Беременная жена Овечкина не обращает внимания на хейтеров и публикует новые фото

Супруга хоккеиста Александра Овечкина, которая в настоящий момент ждет своего первенца, не обращает внимания на хейтеров, которые критикуют ее за "неподобающее" для беременной женщины поведение.

Ранее пользователи сети заявили, что Анастасия несерьезно относится к своему положению, поскольку весело праздновала вместе с мужем победу команды "Вашингтон Кэпиталз" и получение Кубка Стэнли. Молодая женщина действительно была в клубе вместе с супругом, а потом участвовала в застолье до утра.

Анастасия, однако, игнорирует эти нападки и публикует все новые снимки в нарядах, подчеркивающих беременность. Последнюю серию фотографий сделала ее сестра.