Беременная жена Овечкина не обращает внимания на хейтеров и публикует новые фото
12 июня 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга хоккеиста Александра Овечкина, которая в настоящий момент ждет своего первенца, не обращает внимания на хейтеров, которые критикуют ее за "неподобающее" для беременной женщины поведение.
Ранее пользователи сети заявили, что Анастасия несерьезно относится к своему положению, поскольку весело праздновала вместе с мужем победу команды "Вашингтон Кэпиталз" и получение Кубка Стэнли. Молодая женщина действительно была в клубе вместе с супругом, а потом участвовала в застолье до утра.
Анастасия, однако, игнорирует эти нападки и публикует все новые снимки в нарядах, подчеркивающих беременность. Последнюю серию фотографий сделала ее сестра.
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