Юлия Барановская показала фото с возлюбленным
11 июня 2018, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]
Известная телеведущая Юлия Барановская поразила своих поклонников фотографией с возлюбленным. Трогательный кадр многодетная мать опубликовала на своей страничке в социальной сети в воскресенье.
На снимке Юлия позирует в блестящем сером платье. Ее за плечи обнимает мужчина в костюме и белой рубашке, однако лица его не видно. Барановская не стала намекать подписчикам, кем является ее избранник. Очевидно, она не желает впускать посторонних в свою личную жизнь.
Недавно бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина призналась, что в скором времени в ее жизни произойдут поразительные перемены. Женщина выразила уверенность в том, что она в ближайшем будущем выйдет замуж и родит еще одного ребенка.
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