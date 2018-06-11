Юлия Барановская показала фото с возлюбленным

Известная телеведущая Юлия Барановская поразила своих поклонников фотографией с возлюбленным. Трогательный кадр многодетная мать опубликовала на своей страничке в социальной сети в воскресенье.

На снимке Юлия позирует в блестящем сером платье. Ее за плечи обнимает мужчина в костюме и белой рубашке, однако лица его не видно. Барановская не стала намекать подписчикам, кем является ее избранник. Очевидно, она не желает впускать посторонних в свою личную жизнь.

Недавно бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина призналась, что в скором времени в ее жизни произойдут поразительные перемены. Женщина выразила уверенность в том, что она в ближайшем будущем выйдет замуж и родит еще одного ребенка.