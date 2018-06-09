"Не можем быть вместе", роман Егора Крида закончился, так и не начавшись
9 июня 2018, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]
Роман между Егор Кридом и победительницей телепроекта "Холостяк" Дарьей Клюкиной закончился, так и не начавшись. Популярный артист дал понять, что вместе они не могут быть.
Всего неделя, как завершилось шоу, где популярный исполнитель подарил своей избраннице обручальное кольцо, а загадка, на самом ли деле Егор Крид влюбился в 24-летнюю Дарью Клюкину, уже перестала быть тайной. Зря поклонники надеялись на красивый роман, совместные фотографии и признания в любви.
Так, на церемонии вручения премии Муз-ТВ Егор Крид появился в сопровождении вовсе не красавицы-невесты, а родителей. На резонный вопрос репортеров, где же его избранница, он ответил кратко. «Даша очень хорошая и добрая, но жизнь распорядилась так, что мы не можем пока быть вместе. Мы хорошие приятели», – пишет Popcake.
Кстати, на мероприятии рэп-исполнителю досталось от ведущего Дмитрия Нагиева. «И как у таких интеллигентных родителей мог такой гопник родиться!», - заметил артист. Скорее всего предполагалось, что это будет шутка, но, видимо, не очень удачная. Но Егор Крид и его родители решили не обижаться на своеобразный юмор ведущего.
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