"Не можем быть вместе", роман Егора Крида закончился, так и не начавшись

Роман между Егор Кридом и победительницей телепроекта "Холостяк" Дарьей Клюкиной закончился, так и не начавшись. Популярный артист дал понять, что вместе они не могут быть.

Всего неделя, как завершилось шоу, где популярный исполнитель подарил своей избраннице обручальное кольцо, а загадка, на самом ли деле Егор Крид влюбился в 24-летнюю Дарью Клюкину, уже перестала быть тайной. Зря поклонники надеялись на красивый роман, совместные фотографии и признания в любви.

Так, на церемонии вручения премии Муз-ТВ Егор Крид появился в сопровождении вовсе не красавицы-невесты, а родителей. На резонный вопрос репортеров, где же его избранница, он ответил кратко. «Даша очень хорошая и добрая, но жизнь распорядилась так, что мы не можем пока быть вместе. Мы хорошие приятели», – пишет Popcake.

Кстати, на мероприятии рэп-исполнителю досталось от ведущего Дмитрия Нагиева. «И как у таких интеллигентных родителей мог такой гопник родиться!», - заметил артист. Скорее всего предполагалось, что это будет шутка, но, видимо, не очень удачная. Но Егор Крид и его родители решили не обижаться на своеобразный юмор ведущего.