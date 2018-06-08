Дмитрия Шепелева еще раз увидели с Екатериной Тулуповой

Телеведущего Дмитрия Шепелева неоднократно встречали в обществе девушки-блондинку, которую, как стало известно, зовут Екатерина Тулупова. Вдовец певицы Жанны Фриске предпочитает рассказывать о своем сыне Платоне, но не о новых отношениях. Личную жизнь Шепелев никак не комментирует.

Слухи о романе Дмитрия и Екатерины появились после того, как их увидели вдвоем в кафе. Девушка выглядела счастливой и беззаботной. А недавно папарацци засняли пару на прогулке вдвоем.

Екатерина Тулупова и Дмитрий Шепелев - одногодки. Екатерина родом с Урала, из Екатеринбурга. В детстве она училась в художественной школе и успешно ее окончила. Тулупова после окончания школы начинала учиться в университете на факультете журналистике. Но, поняв, что это не ее, поехала в Москву учиться на дизайнера. Тулупова в Москве занимается дизайном помещений. Шепелев снял квартиру поближе к работе, чтобы было удобно его ребенку. Возможно, Екатерина помогла ему с оформлением жилья.

Родные Жанны Фриске ранее предполагали, что у Дмитрия близкие отношения с подругой их дочери Ксенией Степановой.