Солистка советской группы «Фристайл» впала в кому
5 июня 2018, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин у себя в инстаграме рассказал о состоянии здоровья солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо. Певица перенесла инсульт 1 июня 2018 года.
Андрей Разин сообщил, что женщина была найдена в своей квартире в Полтаве без сознания. Медики ведут борьбу за жизнь Нины. Он добавил, что Кирсо в коме, а группа «Ласковый май» молится за ее жизнь.
«Нам всем нужно просто молиться за Нину», - отметил солист "Фристайла" Сергей Кузнецов.
Группа «Фристайл» была популярна в 90-е годы, всем полюбились ее хиты «Больно мне, больно», «Ах, какая женщина», «Я тебе не верю».
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