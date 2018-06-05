Солистка советской группы «Фристайл» впала в кому

Лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин у себя в инстаграме рассказал о состоянии здоровья солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо. Певица перенесла инсульт 1 июня 2018 года.

Андрей Разин сообщил, что женщина была найдена в своей квартире в Полтаве без сознания. Медики ведут борьбу за жизнь Нины. Он добавил, что Кирсо в коме, а группа «Ласковый май» молится за ее жизнь.

«Нам всем нужно просто молиться за Нину», - отметил солист "Фристайла" Сергей Кузнецов.

Группа «Фристайл» была популярна в 90-е годы, всем полюбились ее хиты «Больно мне, больно», «Ах, какая женщина», «Я тебе не верю».