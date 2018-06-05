Судебное разбирательство Вадима Казаченко и его жены закончилось скандалом

Супруги Вадим и Ольга Казаченко последние полтора года регулярно встречаются… в суде. Они никак не могут разделить имущество и решить вопрос выплаты алиментов на их общего сына Филиппа.

На очередном судебном заседании речь шла о деньгах. И если вначале суд постановил, что девушка должна вернуть один миллион рублей, которые Казаченко потратил на свою жену еще до свадьбы, но теперь решение было изменено.

«Это те деньги, которые он мне переводил небольшими суммами в течение трех с половиной месяцев до свадьбы. Теперь он утверждает, что давал мне взаймы, а я якобы обещала вернуть всю сумму. Кажется, он мстит мне за то, что я не сделала аборт – я так ему и сказала на суде», - рассказала Ольга изданию «СтарХит».

Казалось бы, суд поставил точку в истории с деньгами, но впереди еще процесс по разделу дома, да и это заседание не закончилось без скандала. Супруга Казаченко утверждает, что муж напал на нее во время оглашения судебного решения. «Он схватил меня за шею и волосы и начал тянуть вниз. Его оттащили и вывели из зала суда. Вадим кричал, что он мой законный супруг и может делать все, что хочет – уголовное наказание за насилие в семье отменили», - поделилась происходящим на процессе Ольга Казаченко.

Адвокаты девушки уже написали заявление в Следственный комитет, поскольку посчитали все происходящее в зале суда угрозой убийства. Однако у другой стороны конфликта совсем иная версия случившегося. «Ольга говорила, что он детоубийца, а ее ребенку год и 3 месяца! Он ей сказал: «Ты - пыль под моим каблуком, чтобы я тебя бил. Если ты говоришь, что я твой муж, я тебе по закону могу дать в балду». Она говорила: «Ну ударьте». Он подошел и попросил перестать делать шоу, - рассказала журналистам новая возлюбленная музыканта Ирина Аманти. Так же она добавила, что Ольга рано радуется выигранному делу, Казаченко намерен бороться за деньги и дальше и будет подавать кассацию.

Кроме того, бывшая жена популярного певца рассказала, что до сих пор он не платит алименты, которые были установлены судом на их общего сына Филиппа.