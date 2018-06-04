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Дочь Михаила Ефремова удивила своим видом

4 июня 2018, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

Дочь Михаила Ефремова удивила своим видом
globallookpress.com

Знаменитого актера Михаила Ефремова пригласили на премьеру фильма "Лето". Он пришел в "Гоголь-центр" со своей дочерью Анной-Марией, внешний облик которой вызвал недоумение у публики.

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Девушка была одета в черное платье и в черные капроновые колготки, волосы у нее были яркого голубого оттенка. На Михаиле были простые голубые джинсы, пиджак и бейсболка, сообщает "Вокруг кино".

После того, как родители развелись, девушка проживала с матерью, потом Михаил Ефремов оформил опекунство. Сейчас Анна-Мария проживает с няней в доме, снятом в аренду. Дочь популярного актера мечтает стать актрисой. В 16 лет девушка публично объявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Об актерах-стукачах

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