Дочь Михаила Ефремова удивила своим видом

Знаменитого актера Михаила Ефремова пригласили на премьеру фильма "Лето". Он пришел в "Гоголь-центр" со своей дочерью Анной-Марией, внешний облик которой вызвал недоумение у публики. Пользователи Сети восхищаются красотой дочки Олега Газманова

Девушка была одета в черное платье и в черные капроновые колготки, волосы у нее были яркого голубого оттенка. На Михаиле были простые голубые джинсы, пиджак и бейсболка, сообщает "Вокруг кино".

После того, как родители развелись, девушка проживала с матерью, потом Михаил Ефремов оформил опекунство. Сейчас Анна-Мария проживает с няней в доме, снятом в аренду. Дочь популярного актера мечтает стать актрисой. В 16 лет девушка публично объявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.