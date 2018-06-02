Екатерина Гусева представила своих детей

У актрисы Екатерины Гусевой двое детей: сын Алексей, который учится в МГИМО, и дочка Анна, ученица теперь уже второго класса одной из школ. Они все пришли на прямой эфир программы «Доброе утро».

Многие поклонники актрисы были удивлены, увидев уже совершенно взрослого сына Екатерины. Фото с передачи Гусева разместила в соцсети. Аня, совершенно не стесняясь, в прямом эфире исполнила песню «Пусть всегда будет солнце». По мнению поклонников, девочку ждет большой успех в музыкальной деятельности.