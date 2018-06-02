71-летняя Татьяна Васильева поразила фанатов своим молодежным образом

Популярная актриса театра и кино Татьяна Васильева в очередной раз поразила поклонников своим внешним видом. Звезда на днях продемонстрировала фотографии, на которых она предстала в новом образе.

Недавно 71-летняя Васильева вернулась с гастролей по Соединенным Штатам Америки, где устроила себе шопинг. Татьяна Григорьевна, в частности, привезла в Москву модную куртку коричневого цвета. Она дополнила наряд клетчатой рубашкой, узкими черными брюками и кроссовками. Кроме того, Васильева накрасила губы ярким цветом и примерила очки неординарной формы.

Фанаты артистки пришли в восторг от внешнего вида своей любимицы. Многие подчеркнули, что актриса обладает потрясающим чувством стиля и вкусом.