В сети обсуждают необычное платье Любови Толкалиной
2 апреля 2018, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]
В сети обсуждают необычное платье актрисы Любови Толкалиной, в котором она пришла на вручение кинопремии "Ника". Любовь Толкалина и Татьяна Лютаева вручили призы мужчинам-актерам.
Толкалина опубликовала в Инстаграм фото с коллегой и подписала снимок: "За минуту до вручения Ники за главные и неглавные мужские...." Толкалина выбрала на кинофорум платье в древнегреческом стиле. "Богиня!!!", "Любушка- красавица!!!!!", - пишут поклонники актрисы. Многим нравится и актриса Татьяна Лютаева: "Какие - же вы обе красивые, милые наши, любимые", "Шикарные. Какие лица!".
Платье в древнегреческом стиле понравилось и дочери Толкалиной Марии Михалковой. Девушка примеряла мамин наряд.
"Кое кто говорит, что помогает мне выбрать платье для завтрашней Ники... на самом деле имеет план платице отжать..", - рассказала накануне церемонии актриса.
Дочка Толкалиной и Егора Кончаловского в детстве была полненькой. Но, глядя на свою неимоверно стройную маму, сильно похудела.
Подруга Толкалиной Татьяна Лютаева - мама актрисы Агнии Дитковските и 18-летнего Доминика. У нее и внуки уже есть.
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