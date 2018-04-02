В сети обсуждают необычное платье Любови Толкалиной

В сети обсуждают необычное платье актрисы Любови Толкалиной, в котором она пришла на вручение кинопремии "Ника". Любовь Толкалина и Татьяна Лютаева вручили призы мужчинам-актерам. Фильм "Аритмия" получил Гран-при кинопремии "Ника"

Толкалина опубликовала в Инстаграм фото с коллегой и подписала снимок: "За минуту до вручения Ники за главные и неглавные мужские...." Толкалина выбрала на кинофорум платье в древнегреческом стиле. "Богиня!!!", "Любушка- красавица!!!!!", - пишут поклонники актрисы. Многим нравится и актриса Татьяна Лютаева: "Какие - же вы обе красивые, милые наши, любимые", "Шикарные. Какие лица!".

Платье в древнегреческом стиле понравилось и дочери Толкалиной Марии Михалковой. Девушка примеряла мамин наряд.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)1 Апр 2018 в 10:02 PDT

"Кое кто говорит, что помогает мне выбрать платье для завтрашней Ники... на самом деле имеет план платице отжать..", - рассказала накануне церемонии актриса.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)31 Мар 2018 в 12:50 PDT

Дочка Толкалиной и Егора Кончаловского в детстве была полненькой. Но, глядя на свою неимоверно стройную маму, сильно похудела.

Подруга Толкалиной Татьяна Лютаева - мама актрисы Агнии Дитковските и 18-летнего Доминика. У нее и внуки уже есть.