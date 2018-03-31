Звезда КВН Ольга Картункова показала удивительное фото со своими детьми

Звезда КВН и участница комедийного шоу "Однажды в России" Ольга Картункова удивила своих поклонников фоторафией с детьми. Не многие знали, что у капитана команды КВН "ГородЪ ПятигорскЪ" Ольги Картунковой есть взрослые сын и дочь. Ольга крайне редко рассказывает о своей семье.

Сейчас актриса, которой в начале марта исполнилось 40 лет, так загружена работой, что детей видит не очень часто. О чем она и призналась в соцсети.

Публикация от Ольга Картункова (@kartynkova222)30 Мар 2018 в 4:38 PDT

"Люблю очень сильно!!! Так мало времени сейчас могу позволить((( ... но Вы знаете сыночек и доча , что я рядом и горы сверну!!"

В комментариях отметили, какие красивые дети и Картунковой и спросили, как у них с чувством юмора. Еще поклонники сильно похудевшей Ольги заметили, как молодо она выглядит: "Вы такая классная и моложе выглядите я думала это ваша младшый брат и младшая сестра".

Публикация от Ольга Картункова (@kartynkova222)4 Фев 2018 в 6:33 PST

Ольга Картункова рано вышла замуж и родила первенца в 20 лет. А второй малыш появился в семьей уже через 10 месяцев. Детей помогал нянчить муж Виталий. Когда Ольга решила работать, ее супруг взял дектерный отпуск. А Картункова создала команду КВН. Когда сын и дочь немного подросли, Ольга стала их брать с собой в творческие поездки. Но КВН-щиками дети пока становиться не хотят. Виктория Картункова учится в театральном училище на сценариста.