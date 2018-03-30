Евгений Осин экстренно госпитализирован

В Москве когда-то популярного певца Евгения Осина врачи экстренно госпитализировали в одну из клиник. По распространившимся данным, у артиста диагностировали сильную интоксикацию. С Евгением Осиным совсем беда: со сломанным ребром запер себя в квартире

Евгений Осин обратился за помощью к медикам сам, приехав в Городскую клиническую больницу №67 имени Ворохобова. Состояние певца и его внешний вид потрясли персонал клиники, пишут СМИ. Сейчас работники клиники пытаются вывести токсины из его организма.

Известно, что Осин давно страдает от алкогольной зависимости. Пристрастие к спиртному привело к развалу его семьи. Зимой 2017-2018 годов Евгений Викторович проходил курс реабилитации.