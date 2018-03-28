Алла Пугачева в середине апреля отпразднует свой день рождения. 15 апреля Примадонне исполнится 69 лет. Недавно артистка назвала себя "старушкой с подагрическими ногами". Но поклонники Пугачевой считают ее красавицей и любят такой, какая она есть. Примадонна Алла Пугачева сразила поклонников наповал откровенным мини

По признанию звезды шоу-бизнеса, она хотела сделать пластические операции. Но пластические хирурги не взялись ее оперировать из-за нескольких противопоказаний. Артистка перенесла несколько операцией на сердце. Кардиохирурги поставили ей стенд. Еще Пугачёва много лет курила. А про диабет она тоже сама рассказала. После того, как Алла сильно похудела, она ответила, как ей это удалось, так: "Лечилась в Израиле. Врачи прописали таблетки от диабета. Вот и сдулась".

Алла Борисовна смело выкладывает в Инстаграм свои фотографии без макияжа. И выглядит так шикарно, что очевидно, никакая пластика ей нужна. В комментариях пишут: "Неужели не видно что красивая дама она и без макияжа весьма хороша,старость ей уж точно не грозит!!!!"

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)17 Мар 2018 в 3:16 PDT

Когда Аллу Борисовну спрашивают о реакции на слова "старушка с подагрическими ногами", она отвечает: "Да. Ну и что". Гениальный ответ. "Женщина с Большой Буквы", - поддерживают Примадонну.