Фотограф опубликовал редкие фото покойной певицы Жанны Фриске

Известный фотохудожник Аслан Ахмадов, работающий со знаменитостями, выложил на странице в Instagram редкие фотографии покойной певицы Жанны Фриске. Аслан Ахмадов снимал артистку еще на пленочный фотоаппарат.

Публикация от Aslan Ahmadov (@aslanahmadov)22 Мар 2018 в 12:24 PDT

Он написал под первым снимков Фриске историю: "Недавно, разбирая коробки со старыми слайдами, я обнаружил катушку непроявленной пленки. Не знаю, сколько лет она провалялась и почему не была своевременно проявлена, ведь я уже более 15 лет не снимаю на пленку. Проявив ее, я обнаружил съемку с неопубликованными ранее снимками Жанны Фриске. Вот такой приятный и неожиданный сюрприз для меня и поклонников Жанны!"



"Она всегда выделялась из толпы. И как только я ее заметил в этом ярком сарафане, предложил сделать пару кадров, так неожиданно у меня сохранилось пару случайных кадров Жанны", - рассказал звездный фотограф. По словам Аслана, "Жанна была очень милой и красивой, с ней было легко работать".

Публикация от Aslan Ahmadov (@aslanahmadov)22 Мар 2018 в 8:04 PDT

Публикация от Aslan Ahmadov (@aslanahmadov)22 Мар 2018 в 2:30 PDT

Аслан Ахмадов работал со многими звездами. С Людмилой Гурченко он дружил. Жанна Фриске умерла в 2015 году от рака. У нее остался маленький сын Платон. Мальчика растит его отец телеведущий Дмитрий Шепелев. С родителями Жанны отношения он наладить не может