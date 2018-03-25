Фотограф опубликовал редкие фото покойной певицы Жанны Фриске
25 марта 2018, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]
Известный фотохудожник Аслан Ахмадов, работающий со знаменитостями, выложил на странице в Instagram редкие фотографии покойной певицы Жанны Фриске. Аслан Ахмадов снимал артистку еще на пленочный фотоаппарат.
Он написал под первым снимков Фриске историю: "Недавно, разбирая коробки со старыми слайдами, я обнаружил катушку непроявленной пленки. Не знаю, сколько лет она провалялась и почему не была своевременно проявлена, ведь я уже более 15 лет не снимаю на пленку. Проявив ее, я обнаружил съемку с неопубликованными ранее снимками Жанны Фриске. Вот такой приятный и неожиданный сюрприз для меня и поклонников Жанны!"
"Она всегда выделялась из толпы. И как только я ее заметил в этом ярком сарафане, предложил сделать пару кадров, так неожиданно у меня сохранилось пару случайных кадров Жанны", - рассказал звездный фотограф. По словам Аслана, "Жанна была очень милой и красивой, с ней было легко работать".
Аслан Ахмадов работал со многими звездами. С Людмилой Гурченко он дружил. Жанна Фриске умерла в 2015 году от рака. У нее остался маленький сын Платон. Мальчика растит его отец телеведущий Дмитрий Шепелев. С родителями Жанны отношения он наладить не может
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