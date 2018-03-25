Сына Эвелины Бледанс затравили из-за вызывающего внешнего вида

Эвелина Бледанс решила порадовать поклонников фотографией со своим старшим сыном Николаем, но не тут –то было. Многие подписчики удивились тому, как выглядит наследник телеведущей.

Он выбрил ирокез и покрасил волосы в зеленый цвет. По словам артистки, Николай не любит, когда она показывает его публике. Молодой человек не сразу принял новую семью мамы, но теперь он находится в прекрасных отношениях с ней и обожает своего младшего братишку.

«В Израиле с сыночком Колей. Еле уговорила на одно фото в сеть», - подписала свой пост Эвелина.

«Мда, лучше бы вы его не уговаривали фотографироваться. Выглядит он странно, неадекватно», «Стильный парень, но мама смотрится намного круче его», «Не понимаю, зачем так себя уродовать? Как клоун», - ответили в комментариях подписчики.

Бледанс неоднократно говорила, что встречается она со старшим сыном не так часто, как хотелось бы, но зато каждый проведенный вместе день телеведущая запоминает надолго. Именно поэтому все критические замечания в адрес ее наследника она попросту игнорирует.