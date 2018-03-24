Популярная блогерша Лена Миро назвала Любовь Успенскую «шепелявой, гундосой сельской дискотекой, почему-то считающей себя звездой». Поводом стал скандал, который закатила певица стюардессе компании «Аэрофлот», посмевшей не пустить собачку звезды в салон самолета без специальной переноски.

«Как и всякой звизде (орфография сохранена) Любке положены аксессуары. Помимо филлеров в морду, собачка. Бортпроводница рейса Москва-Омск напомнила Любке, что при перелёте животные должны находиться в специальной переноске. Любка в ответ включила звизду и устроила в самолёте дебош. Ну, прям как взрослая. Успенская сделала высокомерную куриную жопку вместо лица и оттолкнула стюардессу, чтобы пройти в салон», - написала Миро в своем блоге.

Стюардесса вызвала транспортную полицию и разбушевавшуюся звезду с собакой высадили из самолёта. «Конечно, поведение Успенской на терроризм не тянет. Но вот на хамство - вполне. Хочешь, чтобы твоя собака гадила в самолёте на голову бортпроводнице? Купи частный джет или, хотя бы, арендуй его. Нет денег на это? Значит, ты не звезда, а сельская дискотека, и будь добра подчиняться правилам для людей», - возмущалась блогерша.

Сама Успенская в своем Instagram написала возмущенный пост о том, что со стороны авиакомпании это «гнусный поступок».