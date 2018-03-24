Алексей Глызин сознался в многочисленных изменах женам

Алексей Глызин в телевизионном эфире откровенно рассказал о подробностях своей личной жизни. Он признался, что популярность негативно повлияла на его отношения с женами.

У него была целая армия поклонниц, готовых на все, лишь бы провести ночь с певцом. В эфире программы «Секрет на миллион» он сообщил, что с первой супругой расстался как раз из-за внезапной влюбленности.

«Была девушка Женя, мы познакомились во время съемок. И я мгновенно влюбился. В какой-то момент понял, что так больше продолжаться не может и рассказал о происходящем жене. После этого мы много лет не общались. А потом, когда в моей жизни уже появилась вторая супруга, помирились. Теперь я частый гость в ее доме», - поделился Глызин.

Но популярность кружила голову, а неудачный первый брак ничему не научил известного певца, и Алексей изменял и второй супруге Сании. Именно из-за неверности едва не распались и вторые официальные отношения музыканта. Жена даже успела подать заявление на развод. Однако певец решил любыми путями спасти отношения.

«Он начал давить на жалость. Приходил к порогу дома, говорил, что у него кровь из носа идет, обмороки. А если Лешу впустить в дом, он оттуда уже не уйдет. Заваливал меня подарками, бриллиантами, и в итоге я не устояла», - рассказала зрителям Сания.

25-ю годовщину свадьбы супруги отметили вместе и абсолютно счастливы вместе. Глызин восхищается мудростью любимой и благодарен ей за терпение. Теперь он более трепетно относится к супруге и старается не расстраивать ее. «Только благодаря ее мудрости нам и удалось спасти брак. Сания приняла меня обратно, и я очень за это благодарен», - признается артист.

Сейчас главной радостью в жизни певца стали семья – жена, сыновья и внук, которым он, несмотря на плотный гастрольный график, старается посвятить все свое свободное время.