«Пикник» восстанавливается после аварии
23 марта 2018, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]
Музыканты группы «Пикник», которые чудом выжили после ДТП, вернулись в родной Санкт-Петербург и надеются на скорейшее выздоровление. Так как музыкантам необходимо восстановиться, ближайшие концерты группа «Пикник» перенесла на более поздние даты.
Музыканты благодарят всех, кто оказывал им поддержку: поклонников, которые разрывали телефоны и социальные сети с пожеланиями скорейшего выздоровления. Это очень сильно чувствовалось и грело их, сообщает сайт НСН.
Напомним, что группа «Пикник» на днях 16 марта попала в аварию. ДТП произошло во Владимирской области: причиной стал автомобиль, который не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус музыкантов.
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