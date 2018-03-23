«Пикник» восстанавливается после аварии

Музыканты группы «Пикник», которые чудом выжили после ДТП, вернулись в родной Санкт-Петербург и надеются на скорейшее выздоровление. Так как музыкантам необходимо восстановиться, ближайшие концерты группа «Пикник» перенесла на более поздние даты.

Музыканты благодарят всех, кто оказывал им поддержку: поклонников, которые разрывали телефоны и социальные сети с пожеланиями скорейшего выздоровления. Это очень сильно чувствовалось и грело их, сообщает сайт НСН.

Напомним, что группа «Пикник» на днях 16 марта попала в аварию. ДТП произошло во Владимирской области: причиной стал автомобиль, который не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус музыкантов.