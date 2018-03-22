Волочкову критикуют за чересчур яркий макияж дочери

Анастасия Волочкова на днях поделилась в Инстаграме фотографиями 12-летней дочери. Арину очень ярко накрасили для одной из фотосессий, что вызвало волну возмущения подписчиков балерины.

"Зачем Арина так накрасилась? Вульгарно смотрится", "Детей красить не нужно!", - считают поклонники.

Но последующий снимок вызвал уже совсем другую реакцию: "Обе прекрасны!", "Ну вот, отличный вид, отличное платье, женственно и красиво".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)19 Мар 2018 в 12:00 PDT