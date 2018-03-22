Волочкову критикуют за чересчур яркий макияж дочери
22 марта 2018, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]
Анастасия Волочкова на днях поделилась в Инстаграме фотографиями 12-летней дочери. Арину очень ярко накрасили для одной из фотосессий, что вызвало волну возмущения подписчиков балерины.
"Зачем Арина так накрасилась? Вульгарно смотрится", "Детей красить не нужно!", - считают поклонники.
Но последующий снимок вызвал уже совсем другую реакцию: "Обе прекрасны!", "Ну вот, отличный вид, отличное платье, женственно и красиво".
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес