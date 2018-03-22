Гоген Солнцев и его 70‐летняя невеста поженятся официально

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Гоген Солнцев и его 70-летняя невеста четыре года проверяли свои чувства и наконец решили официально оформить отношения. 37-летний мужчина рассказал, что они со своей избраницей подали заявление в ЗАГС.

Церемония бракосочетания намечена на 12 апреля. А в сети появились фотографии с венчания Гогена и его избранницы.

Солнцев рассказал, что познакомился со своей невестой в одном из кинотеатров в Москве. Потом дама пришла в театр. И они стали с ней плотно сотрудничать, как с актрисой, и как с меценатом. Вскоре это все уже вышло на межличностный уровень, - передает 360tv. Гоген не распространяется, почему он и его возлюбленная решили сначала обвенчаться и только потом расписаться в ЗАГСе.









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