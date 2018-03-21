Вдова Евстигнеева Ирина Цывина госпитализирована с травмой головы

Вдова знаменитого актера Евгения Цывина Ирина Цывина госпитализирована с травмой головы. После смерти народного артиста Цывина еще выходила замуж. Ее третий муж Александр Благонравов тоже скончался. И теперь его сын претендует на наследство.

Сегодня состоялась пресс-конференция, посвященная судебному разбирательству между Цывиной и ее пасынком от Благонравова.

Самой Цывиной на конференции не было. Ее доверенным лицом стал Денис Сердюков. Он рассказал, что актрисе потребовалась срочная госпитализация после их возвращения из поездки по Сахалину.

Адвокат Цывиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что на прошлой неделе адвокат Александра Благонравова-младшего предложила заключить мировое соглашение. Несмотря на то, что не все условия подходили для Цывиной, вдова приняла решение сделать шаг на встречу пасынку.

Но буквально за несколько часов до пресс-конференции, накануне вечером стало известно, что Александр передумал, объявил, что его не устраивают условия. Узнав об этом, Ирине Цывиной стало так плохо, что она потеряла сознание. Вызвали скорую.

Александр Благонравов-младший, спустя полгода после смерти отца, через суд заявил свои права на наследство. Это стало шоком для Ирины Цывиной, - сообщает kp.ru.

Делят три квартиры в центре Москвы, одну ипотечную на севере Москвы и дом с участком в Подмосковье (земля Ирине Цывиной досталась от Евгения Евстигнеева).