Странная шутка Подольской о муже поразила поклонников

Наталья Подольская удивила своих поклонников. На странице в социальной сети она разместила снимок с мужем – Владимиром Пресняковым и добавила странный комментарий, который обескуражил пользователей.

Под фото певица написала «давно его тут не было». Фолловеры не поняли, что имела ввиду Наталья, но многие пользователи предположили, что Пресняков редко появляется дома. Поклонники тут же вспомнили скандальное интервью Владимира Преснякова.

В преддверии своего юбилея, 29 марта певцу исполнится 50 лет, в телеэфире он прямо в студии пил коньяк из фляжки, делал неоднозначные намеки ведущей и хвастался своим большим «мужским достоинством». Такое провокационное поведение удивило поклонников, и они с нетерпение ждали реакции его супруги.

Но Наталья Подольская не стала скандалить или оправдывать своего благоверного. Поэтому поклонники звездной пары решили, что короткое «давно его тут не было» и есть ответ на недостойное поведение Преснякова-младшего.