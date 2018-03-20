Алла Пугачева призналась, что сдает

Любимица публики Алла Пугачева приняла участие в выборах президента России. На избирательный участок певица пришла в свободных голубых штанах, розовой пайте с капюшоном и кофте, образ завершали большие солнцезащитные очки.

В Сети развернулась бурная дискуссия по поводу внешнего вида Примадонны, которую остановила сама певица, ответив всем комментаторам разом. Звезда призвала их успокоиться и прекратить ненужные обсуждения. Пугачева призналась, что ее состояние здоровья далеко от идеального ввиду возраста. Певица отметила, что стареет и иногда болеет, но старается жить ради детей. «Мне трудно дышать, тяжело ходить, но я должна жить ради маленьких детей. Желаю вам не стареть ни телом, ни душой. <…>. Услышьте меня и поймите с первого раза. Живем дальше», — высказалась Алла Борисовна.

«Здоровья и удачи», «Мы очень любим вас и ваше творчество», «Всем бы так стареть! Хочу брать пример с Аллы Борисовны, а ее семье желаю счастья и здоровья», «Умница», «Идеальная в любом возрасте», — ответили в комментариях поклонники.