Макс Фадеев похудел на 42 кг, планирует сбросить еще вес и сменить имидж

Известный продюсер Макс Фадеев рассказал подписчикам, как борется с лишним весом, и что собирается изменить имидж.

Пользователи социальных сетей заметили, что Фадеев сильно похудел, и решили уточнить, как ему удалось добиться столько впечатляющих результатов. Продюсер ответил, что придумал свою систему борьбы с лишним весом, но поделится ей только после того, как окончательно добьется желаемого результата.

«Я похудел на 42 кг, осталось сбросить еще 30. У меня был очень большой вес, стало невозможно с этим жить. Я придумал свою систему похудения, сейчас все это веду на себе. Как вы видите, результаты налицо. Когда я все доделаю, то, естественно, поделюсь этим», – не стал раскрывать всех своих секретов Фадеев.

Кроме того, когда продюсер окончательно похудеет, он планирует кардинально изменить имидж. «Несколько лет назад я сказал, что обязательно сбрею бороду как похудею», – объяснил он подписчикам.

В творческом плане также пришло время для новых проектов, считает продюсер, а потому на вопрос о сотрудничестве с Линдой, он ответил, что не собирается больше работать с ней, что очень любит ее как человека, но считает, что в творчестве она выбрала не верный путь.