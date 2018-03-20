Малахов ошарашил Рунет сообщением, что Собчак на шестом месяце беременности
20 марта 2018, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущий Андрей Малахов решил, что Ксения Собчак на шестом месяце беременности и восхитился стойкостью известной блондинки.
Излишнюю эмоциональность на предвыборных дебатах Ксении Собчак стала настоящей сенсацией. Слезы экс-кандидата в президенты приписали ее интересному положению.
Андрей Малахов на страницах своего издания «СтарХит» сообщил, что, обсуждая беременность Собчак с дамами из шоу-бизнеса, все пришли к единогласному выводу: «Ксения беременна. Это был гормональный срыв».
А дальше телевизионный ведущий буквально ошарашил пользователей Сети, написав: «Если принять во внимание, что мой папа всегда мечтал, чтобы я стал гинекологом, и отдельные разговоры в свете, что кандидат в президенты уже чуть ли не на шестом месяце, я выражаю восхищение стойкостью Ксении и готов снова повторить свой поцелуй – под присмотром Максима Виторгана, само собой».
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