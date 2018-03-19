Макаревич считает, что россияне превращаются в «злобных дебилов»

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич, впервые за последние три года отправившись в Соединенные Штаты, рассказал о поразившем его контрасте между жителями России и американцами.

Андрей Макаревич заявил в Facebook, что американцы спокойнее, веселее и добрее россиян. «Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», — подчеркнул музыкант. В комментариях он добавил, что в России, по его мнению, «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».

Многие подписчики с этим согласились. В ответ на другую реплику музыкант и вовсе предложил «спилить» Останкинскую башню — один из символов телевидения.