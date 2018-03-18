Актриса Светлана Иванова беременность не скрыват, а пол ребенка не говорит
18 марта 2018, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники сериала "Тест на беременность" ждут продолжения. А актриса — Светлана Иванова - исполнительница главной роли в телефильме, беременна вторым ребенком. Судя по фото, которое сама Иванова опубликовала в Инстаграм, тест на беременность дал ей положительный результат несколько месяцев назад.
Актриса продолжает вести активный образ жизни. Выполняет упражнения для беременных. Животик актрисы уже внушительных размеров. При таком сроке УЗИ показывает пол ребенка. У Светы растет пятилетняя дочь. Кого носит сейчас под сердцем Иванова не рассказывает.
Недавно друзья актрисы рассказали, что артистка даже от самых близких скрывает пол второго ребенка. Вероятно, это знают только она и предполагаемый отец ребенка — режиссер Джаник Файзиев. Об отношениях с возлюбленным Светлана Иванова тоже не распространяется. Она родила дочь, когда режиссер был женат. Два года назад появилась информация, что они живут под одной крышей.
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