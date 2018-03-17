Пугачева показала фото без макияжа, Кристина Орбакайте - копия мамы

Кристина Орбакайте - копия своей мамы, народной артистки Алла Пугачевой. В субботу, 17 марта, Алла Борисовна выложила в Инстаграм свое фото без косметики. Певица сделала селфи, попарившись в баньке.

За два часа фото Пугачевой без макияжа набрало десятки тысяч просмотров. "С легким паром! Завтра с чистой совестью пойду на выборы", - подписала Алла редкое фото. Поклонники звезды восхищены, как выглядит 68-летняя певица и отметили, что старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте так похожа на маму, что можно их перепутать.

Алла Пугачева в последнее время избавилась от лишнего веса и помолодела, носит коротенькие платья. А Кристина всегда следит за фигурой.

"Алла Борисовна вы самая лучшая дай бог вам здоровья на долгие долгие годы чтоб деток поставить на ноги вы супер", "С легким паром Алла Борисовна! Хороша!)))", - пишут в комментариях к фото.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)17 Мар 2018 в 2:07 PDT

Красавицей растет и младшая дочь Аллы Пугачевой.

Возможно, Лиза пойдет по стопам родителей. Концерты дома девочка уже устраивает.