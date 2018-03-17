Скульптор - поклонник Ольги Бузовой - установит ей памятник в Подмосковье

В Московской области появится памятник ведущей реалити-шоу "Дом-2", начинающей певице Ольге Бузовой. Созданием памятника звезде шоу-бизнеса займется ее поклонник - скульптор. Поклонник уже начал готовить макет памятника и намерен добиться его установки в Подмосковье. Ольга Бузова отругала мужчин и заявила, что она принцесса

По мнению мастера, Бузова достойна памятника при жизни, - передает 360tv. Скульптор, имя которого не называется, высказал мнение, что эта теледива отражает современные тренды в массовой культуре, став кумиром для многих российских подростков.

Напомним, после громкого развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова занялась пением, сольной карьерой.