Имущество родителей Жанны Фриске выставляют на торги

Истринский городской суд Московской области постановил выставить на торги имущество родителей певицы Жанны Фриске по иску "Русфонда". Дом и земля были частью имущества, унаследованного ответчиками после смерти певицы.

Речь идет о принадлежащей супругам Фриске доли земельного участка в деревне Крюково округа Истра Истринского района и расположенном на этой территории доме. В пресс-службе фонда сообщили, что представители ответчиков, Ольги и Владимира Фриске, в суд не явились, а от Дмитрия Шепелева - отца и законного представителя четырехлетнего сына певицы - поступило согласие на иск и просьба удовлетворить все требования "Русфонда".

В СМИ появились новости о новом конфликте, разгорающемся между телеведущим, Дмитрием Шепелевым и отцом Жанны. Согласно последней информации, на сей раз родственники артистки не могут поделить иномарку, которая раньше принадлежала женщине.