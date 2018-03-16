Имущество родителей Жанны Фриске выставляют на торги
16 марта 2018, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]
Истринский городской суд Московской области постановил выставить на торги имущество родителей певицы Жанны Фриске по иску "Русфонда". Дом и земля были частью имущества, унаследованного ответчиками после смерти певицы.
Речь идет о принадлежащей супругам Фриске доли земельного участка в деревне Крюково округа Истра Истринского района и расположенном на этой территории доме. В пресс-службе фонда сообщили, что представители ответчиков, Ольги и Владимира Фриске, в суд не явились, а от Дмитрия Шепелева - отца и законного представителя четырехлетнего сына певицы - поступило согласие на иск и просьба удовлетворить все требования "Русфонда".
В СМИ появились новости о новом конфликте, разгорающемся между телеведущим, Дмитрием Шепелевым и отцом Жанны. Согласно последней информации, на сей раз родственники артистки не могут поделить иномарку, которая раньше принадлежала женщине.
Генерал Ивашов о закрытом небе для ВВС США
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес