Энрике Иглесиас впервые поведал о своих совместных детях с Курниковой
14 марта 2018, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]
Популярный испанский музыкант Энрике Иглесиас в декабре 2017 года стал отцом. Российская теннисистка Анна Курникова подарила возлюбленному мальчика и девочку. До этого певец ни разу не затрагивал данную тему.
На своем концерте в Будапеште испанский певец, стоя на сцене, признался в любви: "Я стал отцом около 12 недель назад, и знаете, что я вам скажу? Любите своих детей так, как я люблю своих! А вообще я люблю еще две вещи: свою девушку и вас, ребята, за то, что вы собрались здесь сегодня".
36-летняя мать раньше выкладывала фото детей в микроблоге, но Энрике упорно молчал. Напомним, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже шестнадцать лет.
Ближайшие родственники певца Энрике Иглесиаса - супруга теннисистки Анны Курниковой - считают его потрясающим отцом.
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