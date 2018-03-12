Актриса Лариса Гузеева подставила подругу, выложив в сеть далеко не самое удачное фото звезды сериала «Воронины» Юлии Куварзиной. И сразу же в микроблоге телеведущей поднялась настоящая буря.

Пост неожиданно собрал много комментариев, некоторые из которых были крайне негативными. Фолловеры критиковали пышные формы Куварзиной, говоря, что она выглядит «как колобок», что ей нужно срочно бороться с лишним весом и что она обманывает зрителей, когда рассказывает, что стала стройной.

Лариса Андреевна не выдержала нападок и удалила фото, поставив другое. «С Юлечкой Куварзиной. Удалила фото в полный рост - неудачный ракурс (спешила поделиться). Ну нельзя так – похудела – не похудела! Губы уточкой - зачем! Весеннее обострение?», - написала Лариса Гузеева.

Большинство поклонников актрисы поддержали ее, порекомендовав не обращать внимание на «худосочных язв»: «Девочки, вы прекрасны с любого ракурса. Любимые мои актрисы, не слушайте злыдней и худосочных язв, вы умнички, красотки, яркие и очень обаятельные душечки». Ну а кто-то обвинил ведущую известной телепрограммы в политике двойных стандартов, когда на своем шоу она позволяет себе критиковать участников и наклеивать ярлыки, а ее трогать нельзя.