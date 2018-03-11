Муж пытался меня убить, вспоминает Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева- Шукшина в телевизионной шоу призналась, что однажды муж всерьез хотел ее убить. Прославленный режиссер не мог справиться с приступами ревности, и однажды ситуация вышла из под контроля.

«Шукшин в тот день был в командировке. А мы с друзьями решили отдохнуть в ресторане. Я приехала домой около десяти, а Василий уже был дома. Взгляд у него был просто дикий, сумасшедший. Он затащил меня в свой кабинет и начал бить. Тогда я обрадовалась, что была в шубе и шапке, так как он наносил очень тяжелые удары. С утра я решила извиниться, вышла из комнаты, а он сидит с полной пепельницей окурков и плачет», - с трудом вспоминала актриса.

Но на этом ссора не закончилась, Федосееву-Шукшину ожидало кошмарное открытие. «Он снова отвел меня в кабинет и показал, что у него под подушкой лежит домкрат. Признался, что хотел убить меня им. Я, конечно, была в шоке. Начала спрашивать, а как же наши дети? А он ответил, что все продумал, что вернулся бы из тюрьмы через восемь лет, как раз, когда девочки бы подросли. Он так подробно все это описывал, что мне стало очень страшно. Он все продумал и действительно хотел меня убить», - заявила она публике.

По словам актрисы, так бурно они еще никогда не ссорились. Зная ужасно ревнивый характер своего мужа, Лидия Николаевна старалась больше никогда не давать ему поводов. И никогда не думала о разводе. Все десять лет, проведенных рядом с мужем, она всем сердцем любила его.