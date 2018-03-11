Ремонт с поистине королевским размахом для Филиппа Киркорова возмутил россиян

«Идеальный ремонт» с поистине королевским размахом для Филиппа Киркорова вызвал негодование пользователей Сети. Программа первого канала оборудовала настоящий «Диснейленд» для звездных деток популярного исполнителя.

Архитекторы и дизайнеры на спонсорские деньги, как утверждают авторы программы, для певца и его семьи сделали библиотеку и полноценный детский театр. Стены одной из комнат были выложены солью.

«Мой дом украсили! У меня просто нет слов!!!! Про собственный домашний персональный театр и мини «Диснейленд», балетный станок с комнатой отдыха и спа и домашний кинотеатр я вообще молчу! Бассейн с двойной перегородкой, греческий расписные шторы, роль ставни. Шатурские мастера сделали деревяные двери и диваны. Книжные шкафы, массажные кресла! Роскошные светильники, бра, самарские ковры с моим логотипом, диваны именные, соляная я комната для здоровья детей, библиотека, персональная детская кухня для их фантазий, подвесные кресла и видео техника», - похвалился артист в социальной сети.

Но пользователи не прониклись радостью Киркорова, они тут же раскритиковали пафосный проект, гневно возмутившись тому, что телевизионщики тратят деньги на безумные идеи одного из богатейших артистов страны. «И почему программа не сделает ремонт в детском доме или сельской школе? Киркоров явно может себе и все сделать. Не бедствует…», - написали в комментариях одни подписчики.

"Хотя Киркоров утверждает, что приучает детей к ограничениям, по дому этого не скажешь: особняк уже превратился в филиал „Диснейленда“, – возмутились другие.

На возражение, что популярный артист все это может себе позволить потому что работает много, комментаторы ответили: «А что комбайнеры, шахтеры, врачи не трудятся? Однако такого не имеют, а вкалывают поболее этого так называемого короля. У нас школы меньше и беднее, чем его хоромы. Пусть живёт богато, но не до такой же степени»