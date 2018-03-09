Почему заболевшая Толкалина в постели поёт песни Гребенщикова

Актриса Любовь Толкалина серьёзно заболела и оповестила об этом общественность, лёжа в постели. По признанию артистки, у неё поднималась высокая температура, болело горло. Болезнь возникла накануне праздника 8 марта.

Толкалиной было так плохо, что она не могла встать с кровать. А когда температура понизилась, Любовь начала напевать песню из репертуара лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова.

Гребенщиков вообще заболел так, что угодил в больницу. Его директор подтвердил госпитализацию, а родные просили не лезть с расспросами о диагнозе. По некоторым данным, у музыканта воспаление легких.

"39 сменилось на 38, безголосье и удушье... и это подарок, конечно... к празднику... начинаю применять избиение священным тюльпаном.... ну и ежедневное ( письмо в космос)", - написала Любовь Толкалина в Инстаграм, где она выложила видео. Артистка тихонько пропела песню Гребенщикова "Не трать время".

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)Мар 7, 2018 в 10:53 PST

Несколько месяцев назад появились слухи о романе Любовь Толкалиной и Бориса Гребенщикова.

Более года назад Толкалина призналась, что рассталась с отцом своей дочки Марии режиссером Егором Кончаловским. У Кончаловского уже появилась новая любовь. И от этой любви родился сын.