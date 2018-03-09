Маша Малиновская рассказала о пластике, которая изуродовала ее тело
9 марта 2018, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]
Популярная телеведущая Маша Малиновская в телеэфире рассказала о своей семье, неудачных романах и пластических операциях.
Экстравагантная блондинка неохотно рассказывает о своем тяжелом детстве. «Папа у меня любвеобильный чувак, разбрасывал свое семя везде. Он хороший мужик, но плохой отец», - цитирует Малиновскую «СтарХит».
С собственной семьей у Марии тоже не сложилось. Она одна растит сына и признается, что отец мальчика ни в чем ей не помогает и она мечтает встретить порядочного мужчину.
Также ведущая откровенно рассказала о пластических операциях, после которых она несколько раз чуть не погибла, а некоторые просто ужасно уродовали ее тело. «Один сосок был в бюстгальтере, другой чуть ли не смотрел мне в подбородок. Треш!» – заявила Малиновская в студии.
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