Маша Малиновская рассказала о пластике, которая изуродовала ее тело

Популярная телеведущая Маша Малиновская в телеэфире рассказала о своей семье, неудачных романах и пластических операциях.

Экстравагантная блондинка неохотно рассказывает о своем тяжелом детстве. «Папа у меня любвеобильный чувак, разбрасывал свое семя везде. Он хороший мужик, но плохой отец», - цитирует Малиновскую «СтарХит».

С собственной семьей у Марии тоже не сложилось. Она одна растит сына и признается, что отец мальчика ни в чем ей не помогает и она мечтает встретить порядочного мужчину.

Также ведущая откровенно рассказала о пластических операциях, после которых она несколько раз чуть не погибла, а некоторые просто ужасно уродовали ее тело. «Один сосок был в бюстгальтере, другой чуть ли не смотрел мне в подбородок. Треш!» – заявила Малиновская в студии.