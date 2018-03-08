Утреннее фото Семенович в халате порадовало поклонников
8 марта 2018, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]
Праздничное утро 8 марта Анна Семенович встречала в одном из туристических отелей, наслаждаясь тишиной и долгожданным покоем. Звезда поделилась в Instagram пикантным кадром, где она позирует в халате.
На фото певица наслаждается утром с чашечкой ароматного кофе на балконе на фоне гор и с букетом роскошных цветов на столе. «Мое прекрасное утро 8 марта начинается с кофе и тюльпанов. Всем волшебного дня, а девочкам побольше радостных улыбок», - подписала снимок Анна.
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