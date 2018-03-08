Лолита Милявская обиделась на Светлану Лободу из-за беременности
8 марта 2018, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Лолита Милявская не на шутку обиделась на Светлану Лободу, которую считает близкой подругой. Недавно в СМИ появились новости о беременности Лободы, а Николай Басков объявил об этом на концерте.
Лолиту сама новость о беременности младшей подруги не удивила, но возмутило, что она узнала о ней практически самой последней. Предположительно, 35-летняя Светлана Лобода носит под сердцем ребенка 57-летнего лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.
"Света Лобода, ты же моя подруга. А вот скажи мне, а почему я узнала про то, что ты уже на седьмом месяце, да еще от любимого всеми мужика — от Тиля!" - написала Лолита в Инстаграм и поделилась, что она сейчас может объедаться деликатесной черной игрой. А если бы знала о беремнности Светы, угостила бы ее.
По слухам, Света уже сама рассказала о беременности. Ее старшей дочке Еве шесть лет. Певицы Светлана Лобода и Лолиты Милявская познакомились после выступления бывшей солистки группы "ВИА Гра" на "Евровидении-2009". Их дружба продолжается уже девять лет.
Певицы Светлана Лобода и Лолиты Милявская познакомились после выступления бывшей солистки группы "ВИА Гра" на "Евровидении-2009". Их дружба продолжается уже девять лет.
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