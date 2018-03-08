Лолита Милявская обиделась на Светлану Лободу из-за беременности

Певица Лолита Милявская не на шутку обиделась на Светлану Лободу, которую считает близкой подругой. Недавно в СМИ появились новости о беременности Лободы, а Николай Басков объявил об этом на концерте.

Лолиту сама новость о беременности младшей подруги не удивила, но возмутило, что она узнала о ней практически самой последней. Предположительно, 35-летняя Светлана Лобода носит под сердцем ребенка 57-летнего лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)Мар 5, 2018 в 9:54 PST

"Света Лобода, ты же моя подруга. А вот скажи мне, а почему я узнала про то, что ты уже на седьмом месяце, да еще от любимого всеми мужика — от Тиля!" - написала Лолита в Инстаграм и поделилась, что она сейчас может объедаться деликатесной черной игрой. А если бы знала о беремнности Светы, угостила бы ее.

По слухам, Света уже сама рассказала о беременности. Ее старшей дочке Еве шесть лет. Певицы Светлана Лобода и Лолиты Милявская познакомились после выступления бывшей солистки группы "ВИА Гра" на "Евровидении-2009". Их дружба продолжается уже девять лет.

Певицы Светлана Лобода и Лолиты Милявская познакомились после выступления бывшей солистки группы "ВИА Гра" на "Евровидении-2009". Их дружба продолжается уже девять лет.