Бывший водитель Волочковой рассказал, сколько у нее квартир
7 марта 2018, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший водитель и помощник балерины Анастасии Волочковой Александр Скиртач опубликовал сведения о недвижимости артистки.
Александр Скиртач был задержан осенью 2017 года по обвинению в мошенничестве. Анастасия Волочкова заявила полиции, что помощник опаивал ее неким зельем и уводил крупные суммы денег в свой карман. К слову, это не единственный прецедент – на мошеннические действия Скиртача пожаловались в полицию и другие граждане, не принадлежащие к шоу-бизнесу.
Однако и нахождение в СИЗО не мешает бывшему водителю Волочковой продолжать бурную деятельность: он завел блог в интернете и обнародовал сведения о недвижимом имуществе балерины. Судя по этим документам, Волочковой принадлежит квартира в Москве, квартира в Петербурге, загородный дом в Подмосковье и 22 квартиры в Астрахани. Общая стоимость недвижимости Анастасии Волочковой оценивается приблизительно в 244 млн рублей.
Волочкова прокомментировала поведение своего бывшего помощника как алчное и недостойное мужчины: «Скиртач старается привлечь внимание к своей персоне, упоминая мое имя, потому что сам по себе он никому не интересен». При этом содержание собственно опубликованных документов Анастасия комментировать отказалась, пишет «КП».
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