Бывший водитель Волочковой рассказал, сколько у нее квартир

Бывший водитель и помощник балерины Анастасии Волочковой Александр Скиртач опубликовал сведения о недвижимости артистки.

Александр Скиртач был задержан осенью 2017 года по обвинению в мошенничестве. Анастасия Волочкова заявила полиции, что помощник опаивал ее неким зельем и уводил крупные суммы денег в свой карман. К слову, это не единственный прецедент – на мошеннические действия Скиртача пожаловались в полицию и другие граждане, не принадлежащие к шоу-бизнесу.

Однако и нахождение в СИЗО не мешает бывшему водителю Волочковой продолжать бурную деятельность: он завел блог в интернете и обнародовал сведения о недвижимом имуществе балерины. Судя по этим документам, Волочковой принадлежит квартира в Москве, квартира в Петербурге, загородный дом в Подмосковье и 22 квартиры в Астрахани. Общая стоимость недвижимости Анастасии Волочковой оценивается приблизительно в 244 млн рублей.

Волочкова прокомментировала поведение своего бывшего помощника как алчное и недостойное мужчины: «Скиртач старается привлечь внимание к своей персоне, упоминая мое имя, потому что сам по себе он никому не интересен». При этом содержание собственно опубликованных документов Анастасия комментировать отказалась, пишет «КП».