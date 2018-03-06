//Новости партнеров

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Шоу-бизнес 13+

Людмила Нарусова поздравила сватов Ирину и Эммануила Виторган с рождением дочки

6 марта 2018, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

Людмила Нарусова поздравила сватов Ирину и Эммануила Виторган с рождением дочки
фото: globallookpress.com

Людмила Нарусова - мама Ксении Собчак и теща актера Максима Виторгана - поздравила своих сватов Эммануила и Ирину Виторган (Млодик) с рождением дочери. Новость о появлении ребенка у 55-летней Ирины и 78-летнего актера облетела на днях СМИ и соцсети. 

Источник: Эммануил Виторган расплакался, узнав о рождении дочери

Источник: Эммануил Виторган расплакался, узнав о рождении дочери

 

Людмила Нарусова поздравила Виторган-старших с рождением Этель одной из первых. Этель - так назвали Виторганы малышку. Нарусова призналась, что рада прибавлению в семействе. "Мы рады, что Эммануил и Ирина стали родителями. Конечно, я одной из первых их поздравила. А что пожелала? Это уже наше семейное дело", сказала Людмила Борисовна в интервью "Комсомольской правде". Мама Ксении рассказывает, что с удовольствием нянчит своего внука Платона. 

Как поздравили Эммануила Гедеоновича дети и внуки, неизвестно. В Инстаграм поздравляют Максима с появлением сестренки.
Напомним, У Эммануила Виторгана взрослые дети: дочь от первого брака и сын Максим от брака с актрисой Аллой Балтер. С Ириной Млодик Виторган-старший познакомился после смерти "любимой Аллочки".

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Вторгшейся в Донбасс украинской армии пообещали колоссальный разгром

Вторгшейся в Донбасс украинской армии пообещали колоссальный разгром

После получения Киевом американских комплексов Javelin обстановка в Донбассе может значительно обостриться, заявил аналитик Владислав Гулевич. Также он рассказал, стоит ли ожидать полномасштабной войны.

//В мире

Пентагон не пожелал комментировать вероятность военного удара по Сирии

Пентагон не пожелал комментировать вероятность военного удара по Сирии

В понедельник в Пентагоне не пожелали комментировать вероятность военного удара по Сирии. Представитель пресс-службы ведомства Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй уточнил, что военные планы обычно не обсуждаются.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости RedTram

//В мире

Назван срок подачи заявки Украины на вступление в НАТО

Назван срок подачи заявки Украины на вступление в НАТО

Киев подаст заявку на вступление в НАТО до лета текущего года. Такой информацией с журналистами поделилась Иванна Климпуш-Цинцадзе, замглавы правительства Украины, курирующая евроатлантическую интеграцию.

//Общество

Жириновский: следует отменить налоги для граждан с низкой зарплатой

Жириновский: следует отменить налоги для граждан с низкой зарплатой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул идею, которая может существенно облегчить жизнь некоторым категориям россиян. Политик предложил отменить налоги для граждан, которые мало зарабатывают.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Опубликовано видео, как советник Порошенко покоряет Куршевель

Опубликовано видео, как советник Порошенко покоряет Куршевель

В сети выложен видеролик, на котором видно, как советник президента Украины Петра Порошенко, миллиардер Юрий Косюк отдыхает в одном из ресторанов французского Куршевеля с шампанским по 1,2 тыс. евро.

//Расследования

Песков и Луговой прокомментировали отравление Скрипаля в Лондоне

Песков и Луговой прокомментировали отравление Скрипаля в Лондоне

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и депутат Госдумы Андрей Луговой высказали по поводу информации об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

//Шоу-бизнес

СМИ пишут о разводе Ингеборги Дапкунайте

СМИ пишут о разводе Ингеборги Дапкунайте

Неожиданная новость появилась об известной актрисе Ингеборге Дапкунайте. Актриса якобы подала в суд заявление на развод с третьим мужем еще в конце прошлого года, и оно уже удовлетворено.

//Шоу-бизнес

О беременности Светланы Лободы проговорился Николай Басков

О беременности Светланы Лободы проговорился Николай Басков

О беременности певицы Светланы Лободы проговорился артист Николай Басков. Приглашая на днях на сцену Светлану на одном из концертов, Басков объявил: "А сейчас выступит беременная Светлана Лобода".

//Новости партнеров

//Происшествия

Движение трамваев остановлено на востоке Москвы

Движение трамваев остановлено на востоке Москвы

На востоке Москвы движение трамваев остановлено утром во вторник, 6 марта. Согласно последней информации ГУП "Мосгортранс", причиной сегодняшнего коллапса является застрявший на путях автомобиль.

//В мире

Власти Китая планируют увеличить поставки газа из РФ

Власти Китая планируют увеличить поставки газа из РФ

Власти Китая намерены нарастить поставки газа из России и некоторых других стран региона. Данное решение было принято из-за недостаточных запасов "голубого топлива" на китайской территории.

//В мире

Сенатор от Аляски выдвинул идею, как «ослабить» Россию

Сенатор от Аляски выдвинул идею, как «ослабить» Россию

В США сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан выдвинул идею, как экономически «ослабить» Россию. По мнению американского политика, Соединенные Штаты должны «поставлять больше энергоносителей».

//В мире

Таблетки с йодом на случай ядерной катастрофы начали выдавать жителям Бельгии

Таблетки с йодом на случай ядерной катастрофы начали выдавать жителям Бельгии

Жителям Бельгии с вторника, 6 марта, начали бесплатно выдавать таблетки с йодом. Данный препарат на случай ядерной катастрофы теперь может получить в аптеке абсолютно каждый человек в королевстве.

//Общество

Занятия отменены в девяти школах Санкт-Петербурга

Занятия отменены в девяти школах Санкт-Петербурга

На неделю приостановлены занятия в девяти школах и пяти детских садах Санкт-Петербурга. Данная мера была принята в связи с распространением гриппа и ОРВИ в учебных заведениях и дошкольных учреждениях.

//Расследования

Предпринимателя застрелили в подмосковном Одинцово

Предпринимателя застрелили в подмосковном Одинцово

В подмосковном Одинцово в минувший понедельник, 5 марта, застрелили предпринимателя. Данную информацию сегодня предоставила старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.

//В мире

В преддверии 8 Марта в Европе активно дополняют "Википедию" статьями о женщинах

В преддверии 8 Марта в Европе активно дополняют "Википедию" статьями о женщинах

В онлайн-энциклопедии "Википедия" на территории Европы в преддверии 8 марта планируют переписать или исправить целый ряд статей о женщинах. Данная акция направлена на решение проблемы гендерного неравенства.

//Шоу-бизнес

Людмила Нарусова поздравила сватов Ирину и Эммануила Виторган с рождением дочки

Людмила Нарусова поздравила сватов Ирину и Эммануила Виторган с рождением дочки

Людмила Нарусова - мама Ксении Собчак и теща актера Максима Виторгана - поздравила своих сватов Эммануила и Ирину Виторган (Млодик) с рождением дочери одной из первых. Что пожелала им - секрет.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова решила сделать маме "царский" подарок

Ольга Бузова решила сделать маме "царский" подарок

Певица Ольга Бузова решила сделать своей маме по-настоящему "царский" подарок. Молодая женщина сообщила, что намерена в скором времени приобрести для нее дом рядом с морем на территории Испании.

//Шоу-бизнес

Лариса Гузеева: "Мужчины прикрывают кобелизм трудоголизмом"

Лариса Гузеева: "Мужчины прикрывают кобелизм трудоголизмом"

Лариса Гузеева во время знакомств женихов и невест делает уникальные выводы. "Мужики частенько прикрывают свой кобелизм трудоголизмом", - сделала вывод Гузеева после признания одной из участниц шоу.

//Общество

Стало известно, в какие дни на этой неделе парковка в Москве будет бесплатной

Стало известно, в какие дни на этой неделе парковка в Москве будет бесплатной

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник рассказал, в какие дни на этой неделе парковка в столице будет бесплатной. Градоначальник решил уточнить эту информацию, так как грядут праздничные дни.

//Культура

Врачи прокомментировали состояние актера Валерия Гаркалина

Врачи прокомментировали состояние актера Валерия Гаркалина

В НИИ им. Склифосовского прокомментировали во вторник, 6 марта, состояние народного артиста России Валерия Гаркалина. Он был госпитализирован после того, как плохо почувствовал себя на гастролях.

//В мире

Источник: экс-полковник ГРУ, отравленный в Британии, опасался за свою жизнь

Источник: экс-полковник ГРУ, отравленный в Британии, опасался за свою жизнь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который накануне был отравлен в одном из городов Великобритании, в течение некоторого времени боялся за свою жизнь. Более того, недавно мужчина обращался в полицию.

//Общество

Ученые доказали: депрессия влияет на мозг как болезни Альцгеймера и Паркинсона

Ученые доказали: депрессия влияет на мозг как болезни Альцгеймера и Паркинсона

Депрессия влияет на мозг как болезни Альцгеймера и Паркинсона. В исследовании ученых из Центра психического здоровья при Университете Торонто приняли участие 80 добровольцев, - сообщает kp.ru.

//Расследования

В Пулково у москвича украли часы за 300 тысяч рублей

В Пулково у москвича украли часы за 300 тысяч рублей

В аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге по горячим следам раскрыта кража часов стоимостью 300 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен пассажир, подозреваемый в краже часов.

//В мире

В космос отправилась пятидесятая ракета Falcon 9

В космос отправилась пятидесятая ракета Falcon 9

Во вторник, 6 марта, в космос отправилась пятидесятая ракета Falcon 9 компании SpaceX. Согласно последней информации, она успешно стартовала сегодня рано утром с космодрома на мысе Канаверал.

//Культура

В этом году церемония вручения премии "Оскар" побила все антирейтинги

В этом году церемония вручения премии "Оскар" побила все антирейтинги

Церемония вручения наград американской киноакадемии в 2018 году побила все антирейтинги. Согласно последней информации, "Оскар" посмотрело наименьшее количество зрителей за всю историю его существования.

//Общество

Врачи помогут пенсионерам сэкономить деньги на лекарствах

Врачи помогут пенсионерам сэкономить деньги на лекарствах

Сегодня стало известно, что российским пенсионерам, вероятно, удастся сэкономить деньги на лекарственных препаратах. Это следует из проекта, который был разработан по поручению Минздрава России. При составлении рецепта врач должен будет учитывать материальные возможности больного

//В мире

Пентагон нашел способ уничтожить гиперзвуковое оружие России

Пентагон нашел способ уничтожить гиперзвуковое оружие России

В министерстве обороны Соединенных Штатов нашли способ уничтожить гиперзвуковое оружие, которое имеется у России и Китая. С соответствующим заявлением выступил представитель Пентагона Джон Хайтен.

//Общество

Н. Федосеев: «Всё, что связано с патентами, на 99% очищено от посредников»

Н. Федосеев: «Всё, что связано с патентами, на 99% очищено от посредников»

Ещё несколько лет назад многие работники из безвизовых стран СНГ трудились в Москве не вполне законно, без оформления необходимых разрешений. Но времена меняются, и мигранты, благодаря грамотной политике московских властей, постепенно выходят из тени - получают и оплачивают патент.

//Общество

С открытием Крымского моста Керчь ждет небывалый подъем в экономике

С открытием Крымского моста Керчь ждет небывалый подъем в экономике

Глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН заявил, что с открытием моста через Керченский пролив город ждет «небывалый подъем в экономике».

//Шоу-бизнес

Рэпер Мот с женой крестили своего сына Соломона

Рэпер Мот с женой крестили своего сына Соломона

Важное событие произошло в минувшие выходные в семье известного рэпера Мота и его супруги Марии Мельниковой. "Мы крестили нашего Соломона...Твой Ангел Хранитель всегда рядом", - написала Мария в Инстаграм.

//Шоу-бизнес

Изменившаяся фигура Анастасии Волочковой поразила общественность

Изменившаяся фигура Анастасии Волочковой поразила общественность

Известная российская балерина Анастасия Волочкова шокировала общественность своей изменившейся фигурой. На днях звезда побывала на вечеринке в одном из московских ресторанов, где станцевала латину.

//Шоу-бизнес

Решится ли судиться с Пелагеей подруга ее мужа-хоккеиста

Решится ли судиться с Пелагеей подруга ее мужа-хоккеиста

Певицу Пелагею, ее мужа олимпийского чемпиона Ивана Телегина и его давнюю подругу Карину, поздравившую с победой на Олимпиаде поцелуем, уже несколько дней обсуждают в социальных сетях.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Вторгшейся в Донбасс украинской армии пообещали колоссальный разгром

Вторгшейся в Донбасс украинской армии пообещали колоссальный разгром

После получения Киевом американских комплексов Javelin обстановка в Донбассе может значительно обостриться, заявил аналитик Владислав Гулевич. Также он рассказал, стоит ли ожидать полномасштабной войны.

//В мире

Пентагон не пожелал комментировать вероятность военного удара по Сирии

Пентагон не пожелал комментировать вероятность военного удара по Сирии

В понедельник в Пентагоне не пожелали комментировать вероятность военного удара по Сирии. Представитель пресс-службы ведомства Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй уточнил, что военные планы обычно не обсуждаются.

//В мире

Назван срок подачи заявки Украины на вступление в НАТО

Назван срок подачи заявки Украины на вступление в НАТО

Киев подаст заявку на вступление в НАТО до лета текущего года. Такой информацией с журналистами поделилась Иванна Климпуш-Цинцадзе, замглавы правительства Украины, курирующая евроатлантическую интеграцию.

//Общество

Жириновский: следует отменить налоги для граждан с низкой зарплатой

Жириновский: следует отменить налоги для граждан с низкой зарплатой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул идею, которая может существенно облегчить жизнь некоторым категориям россиян. Политик предложил отменить налоги для граждан, которые мало зарабатывают.

//В мире

Опубликовано видео, как советник Порошенко покоряет Куршевель

Опубликовано видео, как советник Порошенко покоряет Куршевель

В сети выложен видеролик, на котором видно, как советник президента Украины Петра Порошенко, миллиардер Юрий Косюк отдыхает в одном из ресторанов французского Куршевеля с шампанским по 1,2 тыс. евро.

//Расследования

Песков и Луговой прокомментировали отравление Скрипаля в Лондоне

Песков и Луговой прокомментировали отравление Скрипаля в Лондоне

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и депутат Госдумы Андрей Луговой высказали по поводу информации об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

//Шоу-бизнес

СМИ пишут о разводе Ингеборги Дапкунайте

СМИ пишут о разводе Ингеборги Дапкунайте

Неожиданная новость появилась об известной актрисе Ингеборге Дапкунайте. Актриса якобы подала в суд заявление на развод с третьим мужем еще в конце прошлого года, и оно уже удовлетворено.

//Шоу-бизнес

О беременности Светланы Лободы проговорился Николай Басков

О беременности Светланы Лободы проговорился Николай Басков

О беременности певицы Светланы Лободы проговорился артист Николай Басков. Приглашая на днях на сцену Светлану на одном из концертов, Басков объявил: "А сейчас выступит беременная Светлана Лобода".

//Происшествия

Движение трамваев остановлено на востоке Москвы

Движение трамваев остановлено на востоке Москвы

На востоке Москвы движение трамваев остановлено утром во вторник, 6 марта. Согласно последней информации ГУП "Мосгортранс", причиной сегодняшнего коллапса является застрявший на путях автомобиль.

//В мире

Власти Китая планируют увеличить поставки газа из РФ

Власти Китая планируют увеличить поставки газа из РФ

Власти Китая намерены нарастить поставки газа из России и некоторых других стран региона. Данное решение было принято из-за недостаточных запасов "голубого топлива" на китайской территории.

//В мире

Сенатор от Аляски выдвинул идею, как «ослабить» Россию

Сенатор от Аляски выдвинул идею, как «ослабить» Россию

В США сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан выдвинул идею, как экономически «ослабить» Россию. По мнению американского политика, Соединенные Штаты должны «поставлять больше энергоносителей».

//В мире

Таблетки с йодом на случай ядерной катастрофы начали выдавать жителям Бельгии

Таблетки с йодом на случай ядерной катастрофы начали выдавать жителям Бельгии

Жителям Бельгии с вторника, 6 марта, начали бесплатно выдавать таблетки с йодом. Данный препарат на случай ядерной катастрофы теперь может получить в аптеке абсолютно каждый человек в королевстве.

//Общество

Занятия отменены в девяти школах Санкт-Петербурга

Занятия отменены в девяти школах Санкт-Петербурга

На неделю приостановлены занятия в девяти школах и пяти детских садах Санкт-Петербурга. Данная мера была принята в связи с распространением гриппа и ОРВИ в учебных заведениях и дошкольных учреждениях.

//Расследования

Предпринимателя застрелили в подмосковном Одинцово

Предпринимателя застрелили в подмосковном Одинцово

В подмосковном Одинцово в минувший понедельник, 5 марта, застрелили предпринимателя. Данную информацию сегодня предоставила старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.

//В мире

В преддверии 8 Марта в Европе активно дополняют "Википедию" статьями о женщинах

В преддверии 8 Марта в Европе активно дополняют "Википедию" статьями о женщинах

В онлайн-энциклопедии "Википедия" на территории Европы в преддверии 8 марта планируют переписать или исправить целый ряд статей о женщинах. Данная акция направлена на решение проблемы гендерного неравенства.

//Шоу-бизнес

Людмила Нарусова поздравила сватов Ирину и Эммануила Виторган с рождением дочки

Людмила Нарусова поздравила сватов Ирину и Эммануила Виторган с рождением дочки

Людмила Нарусова - мама Ксении Собчак и теща актера Максима Виторгана - поздравила своих сватов Эммануила и Ирину Виторган (Млодик) с рождением дочери одной из первых. Что пожелала им - секрет.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова решила сделать маме "царский" подарок

Ольга Бузова решила сделать маме "царский" подарок

Певица Ольга Бузова решила сделать своей маме по-настоящему "царский" подарок. Молодая женщина сообщила, что намерена в скором времени приобрести для нее дом рядом с морем на территории Испании.

//Шоу-бизнес

Лариса Гузеева: "Мужчины прикрывают кобелизм трудоголизмом"

Лариса Гузеева: "Мужчины прикрывают кобелизм трудоголизмом"

Лариса Гузеева во время знакомств женихов и невест делает уникальные выводы. "Мужики частенько прикрывают свой кобелизм трудоголизмом", - сделала вывод Гузеева после признания одной из участниц шоу.

//Общество

Стало известно, в какие дни на этой неделе парковка в Москве будет бесплатной

Стало известно, в какие дни на этой неделе парковка в Москве будет бесплатной

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник рассказал, в какие дни на этой неделе парковка в столице будет бесплатной. Градоначальник решил уточнить эту информацию, так как грядут праздничные дни.

//Культура

Врачи прокомментировали состояние актера Валерия Гаркалина

Врачи прокомментировали состояние актера Валерия Гаркалина

В НИИ им. Склифосовского прокомментировали во вторник, 6 марта, состояние народного артиста России Валерия Гаркалина. Он был госпитализирован после того, как плохо почувствовал себя на гастролях.

//В мире

Источник: экс-полковник ГРУ, отравленный в Британии, опасался за свою жизнь

Источник: экс-полковник ГРУ, отравленный в Британии, опасался за свою жизнь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который накануне был отравлен в одном из городов Великобритании, в течение некоторого времени боялся за свою жизнь. Более того, недавно мужчина обращался в полицию.

//Общество

Ученые доказали: депрессия влияет на мозг как болезни Альцгеймера и Паркинсона

Ученые доказали: депрессия влияет на мозг как болезни Альцгеймера и Паркинсона

Депрессия влияет на мозг как болезни Альцгеймера и Паркинсона. В исследовании ученых из Центра психического здоровья при Университете Торонто приняли участие 80 добровольцев, - сообщает kp.ru.

//Расследования

В Пулково у москвича украли часы за 300 тысяч рублей

В Пулково у москвича украли часы за 300 тысяч рублей

В аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге по горячим следам раскрыта кража часов стоимостью 300 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен пассажир, подозреваемый в краже часов.

//В мире

В космос отправилась пятидесятая ракета Falcon 9

В космос отправилась пятидесятая ракета Falcon 9

Во вторник, 6 марта, в космос отправилась пятидесятая ракета Falcon 9 компании SpaceX. Согласно последней информации, она успешно стартовала сегодня рано утром с космодрома на мысе Канаверал.

//Культура

В этом году церемония вручения премии "Оскар" побила все антирейтинги

В этом году церемония вручения премии "Оскар" побила все антирейтинги

Церемония вручения наград американской киноакадемии в 2018 году побила все антирейтинги. Согласно последней информации, "Оскар" посмотрело наименьшее количество зрителей за всю историю его существования.

//Общество

Врачи помогут пенсионерам сэкономить деньги на лекарствах

Врачи помогут пенсионерам сэкономить деньги на лекарствах

Сегодня стало известно, что российским пенсионерам, вероятно, удастся сэкономить деньги на лекарственных препаратах. Это следует из проекта, который был разработан по поручению Минздрава России. При составлении рецепта врач должен будет учитывать материальные возможности больного

//В мире

Пентагон нашел способ уничтожить гиперзвуковое оружие России

Пентагон нашел способ уничтожить гиперзвуковое оружие России

В министерстве обороны Соединенных Штатов нашли способ уничтожить гиперзвуковое оружие, которое имеется у России и Китая. С соответствующим заявлением выступил представитель Пентагона Джон Хайтен.

//Общество

Н. Федосеев: «Всё, что связано с патентами, на 99% очищено от посредников»

Н. Федосеев: «Всё, что связано с патентами, на 99% очищено от посредников»

Ещё несколько лет назад многие работники из безвизовых стран СНГ трудились в Москве не вполне законно, без оформления необходимых разрешений. Но времена меняются, и мигранты, благодаря грамотной политике московских властей, постепенно выходят из тени - получают и оплачивают патент.

//Общество

С открытием Крымского моста Керчь ждет небывалый подъем в экономике

С открытием Крымского моста Керчь ждет небывалый подъем в экономике

Глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН заявил, что с открытием моста через Керченский пролив город ждет «небывалый подъем в экономике».

//Шоу-бизнес

Рэпер Мот с женой крестили своего сына Соломона

Рэпер Мот с женой крестили своего сына Соломона

Важное событие произошло в минувшие выходные в семье известного рэпера Мота и его супруги Марии Мельниковой. "Мы крестили нашего Соломона...Твой Ангел Хранитель всегда рядом", - написала Мария в Инстаграм.

//Шоу-бизнес

Изменившаяся фигура Анастасии Волочковой поразила общественность

Изменившаяся фигура Анастасии Волочковой поразила общественность

Известная российская балерина Анастасия Волочкова шокировала общественность своей изменившейся фигурой. На днях звезда побывала на вечеринке в одном из московских ресторанов, где станцевала латину.

//Шоу-бизнес

Решится ли судиться с Пелагеей подруга ее мужа-хоккеиста

Решится ли судиться с Пелагеей подруга ее мужа-хоккеиста

Певицу Пелагею, ее мужа олимпийского чемпиона Ивана Телегина и его давнюю подругу Карину, поздравившую с победой на Олимпиаде поцелуем, уже несколько дней обсуждают в социальных сетях.

//Новости партнеров

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры