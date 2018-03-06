Людмила Нарусова поздравила сватов Ирину и Эммануила Виторган с рождением дочки

Людмила Нарусова - мама Ксении Собчак и теща актера Максима Виторгана - поздравила своих сватов Эммануила и Ирину Виторган (Млодик) с рождением дочери. Новость о появлении ребенка у 55-летней Ирины и 78-летнего актера облетела на днях СМИ и соцсети. Источник: Эммануил Виторган расплакался, узнав о рождении дочери

Людмила Нарусова поздравила Виторган-старших с рождением Этель одной из первых. Этель - так назвали Виторганы малышку. Нарусова призналась, что рада прибавлению в семействе. "Мы рады, что Эммануил и Ирина стали родителями. Конечно, я одной из первых их поздравила. А что пожелала? Это уже наше семейное дело", сказала Людмила Борисовна в интервью "Комсомольской правде". Мама Ксении рассказывает, что с удовольствием нянчит своего внука Платона.

Как поздравили Эммануила Гедеоновича дети и внуки, неизвестно. В Инстаграм поздравляют Максима с появлением сестренки.

Напомним, У Эммануила Виторгана взрослые дети: дочь от первого брака и сын Максим от брака с актрисой Аллой Балтер. С Ириной Млодик Виторган-старший познакомился после смерти "любимой Аллочки".